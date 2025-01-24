العالم اليوم - نتنياهو يعلن تأجيل انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 يناير 2025 03:25 مساءً - أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، رسميا أن الإنسحاب من لبنان سيتأخر إلى ما بعد مدة الـ60 يوما.
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، رسميا أن الإنسحاب من لبنان سيتأخر إلى ما بعد مدة الـ60 يوما.
ويعتبر هذا القرار مخالفا للاتفاق المنصوص عليه والذي يقضي بانسحابه من الجنوب اللبناني خلال مدة 60 يوما.
وتستعد القوات الإسرائيلية للبقاء في جنوب لبنان بعد فترة الستين يوما المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، والتي من المفترض أن تنسحب بحلولها كل قواتها من المنطقة.
وفي وقت سابق، أكد أكد الجيش اللبناني، أن "العدو الإسرائيلي يواصل تماديه في خرق اتفاق وقف إطلاق النار، والاعتداء على سيادة لبنان ومواطنيه وتدمير القرى والبلدات الجنوبية".
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