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العالم اليوم - نتنياهو يعلن تأجيل انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان

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العالم اليوم - نتنياهو يعلن تأجيل انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 يناير 2025 03:25 مساءً - أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، رسميا أن الإنسحاب من لبنان سيتأخر إلى ما بعد مدة الـ60 يوما.

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، رسميا أن الإنسحاب من لبنان سيتأخر إلى ما بعد مدة الـ60 يوما.

ويعتبر هذا القرار مخالفا للاتفاق المنصوص عليه والذي يقضي بانسحابه من الجنوب اللبناني خلال مدة 60 يوما.

وسبق ان ذكرت مصادر في الجيش الإسرائيلي أن الجيش سيضطر إلى البقاء في لبنان "حتى يتمكن الجيش اللبناني من الوفاء بالتزاماته بموجب شروط اتفاق وقف إطلاق النار والتي تتضمن تحقيق السيطرة الكاملة على جنوب لبنان".

وتستعد القوات الإسرائيلية للبقاء في جنوب لبنان بعد فترة الستين يوما المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، والتي من المفترض أن تنسحب بحلولها كل قواتها من المنطقة.

وفي وقت سابق، أكد أكد الجيش اللبناني، أن "العدو الإسرائيلي يواصل تماديه في خرق اتفاق وقف إطلاق النار، والاعتداء على سيادة لبنان ومواطنيه وتدمير القرى والبلدات الجنوبية".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر نتنياهو يعلن تأجيل انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان .. في رعاية الله وحفظة

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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