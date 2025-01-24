العالم اليوم - نتنياهو يعلن تأجيل انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 يناير 2025 03:25 مساءً - أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، رسميا أن الإنسحاب من لبنان سيتأخر إلى ما بعد مدة الـ60 يوما.

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، رسميا أن الإنسحاب من لبنان سيتأخر إلى ما بعد مدة الـ60 يوما.

ويعتبر هذا القرار مخالفا للاتفاق المنصوص عليه والذي يقضي بانسحابه من الجنوب اللبناني خلال مدة 60 يوما.

وسبق ان ذكرت مصادر في الجيش الإسرائيلي أن الجيش سيضطر إلى البقاء في لبنان "حتى يتمكن الجيش اللبناني من الوفاء بالتزاماته بموجب شروط اتفاق وقف إطلاق النار والتي تتضمن تحقيق السيطرة الكاملة على جنوب لبنان".