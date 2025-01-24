العالم اليوم - وزير خارجية السعودية يصل دمشق في أول زيارة له منذ سقوط الأسد

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 يناير 2025 03:25 مساءً - وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، يوم الجمعة، إلى دمشق حيث سيلتقي قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، الذي يسعى إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات مع السعودية، حسبما أفاد مصدر رسمي سوري عبر تلغرام.

وحطت الطائرة التي تقلّ بن فرحان في مطار دمشق الدولي، وفقًا لمراسل وكالة فرانس برس.

وهذه أول زيارة يقوم بها وزير الخارجية السعودي إلى سوريا منذ سقوط الرئيس بشار الأسد في الثامن من ديسمبر 2024، ووصول فصائل معارضة إلى الحكم في سوريا.

وأعربت السلطات الجديدة عن رغبتها في فتح صفحة جديدة في العلاقات مع السعودية، التي زارها وزير الخارجية أسعد الشيباني مطلع يناير في أول زيارة خارجية له.

وتأمل الإدارة السورية الجديدة خصوصًا في الحصول على دعم المملكة في إعمار سوريا التي دُمِّر اقتصادها وبنيتها التحتية بفعل نزاع دام أكثر من 13 عامًا.

وقطعت السعودية، على غرار دول خليجية أخرى، علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وأغلقت سفارتها في فبراير 2012، احتجاجًا على استخدام دمشق القوة في قمع احتجاجات شعبية اندلعت العام 2011 وسرعان ما تحولت إلى نزاع مدمر.

وأعلن البلدان استئناف علاقاتهما الدبلوماسية الكاملة في أكتوبر 2023، قبل أن تسمي الرياض سفيرًا لها في دمشق في مايو 2024.