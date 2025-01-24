العالم اليوم - "طيران الإمارات" تستأنف رحلاتها إلى بيروت وبغداد مطلع فبراير

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 يناير 2025 03:25 مساءً - تعتزم شركة "طيران الإمارات" استئناف رحلاتها اليومية إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وإلى بغداد العراق اعتباراً من يوم 1 فبراير المقبل.

وقالت طيران الإمارات في بيان، الجمعة، إنها ستشغل رحلتها اليومية إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بطائرتها "بوينغ 777-300ER "، بتقسيم الثلاث درجات، مما يوفر أكثر من 5000 مقعد في كلا الاتجاهين أسبوعياً.

كما أعلنت الناقلة عن إطلاق خدمتها اليومية الثانية إلى بيروت، اعتباراً من 1 أبريل، والمقرر تشغيلها أيضاً بطائرة "بوينغ 777-300ER" بتقسيم الثلاث درجات.

وأشارت الناقلة، في البيان الذي أصدرته اليوم، إلى أنها ستشغل طائرتها "البوينغ 777" لرحلتها اليومية إلى بغداد.

وكانت طيران الإمارات قد أعلنت تعليق رحلاتها إلى بيروت في أواخر سبتمبر مع تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله.