العالم اليوم - جوكوفيتش ينسحب من الدور قبل النهائي في "أستراليا المفتوحة"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 يناير 2025 10:27 صباحاً - انسحب نجم التنس الصربي نوفاك جوكوفيتش، المصاب، من مباراة الدور قبل النهائي في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد خسارته المجموعة الأولى أمام ألكسندر زفيريف.

وبعد أن خسر جوكوفيتش المجموعة الأولى بنتيجة 7 / 6 (5)، توجه على الفور إلى حكم المباراة، ليعلن انسحابه وهزيمته أمام الألماني آلكساندر زفيريف.

وهتفت الجماهير بينما كان جوكوفيتش، الذي أصيب في قدمه خلال مباراة الدور السابق أمام الإسباني كارلوس ألكاراز، يغادر الملعب في طريقه إلى غرفة تغيير الملابس.

وصرح جوكوفيتش، البالغ من العمر 37 عاما في وقت سابق: "لا اتذكر خر مرة خضت فيه بطولة للغراند سلام دون بعض أحداث الدراما بصراحة، أعتقد أن هذا جزء من اللعبة، نخرج للمنافسة وتقديم أقصى ما في وسعنا لحصد لقب في الغراند سلام".

واحتاج اللاعب الصربي إلى العلاج مع وضع ضمادة على ساقه اليسرى خلال فوزه على ألكاراز في دور الثمانية من البطولة ذاتها.

وكان جوكوفيتش يتطلع إلى تحقيق لقبه الحادي عشر في بطولة أستراليا المفتوحة والـ25 في بطولات الغراند سلام في فئة الفردي معززا رقمه القياسي، كما كان يسعى لحصد اللقب في أول بطولة يخوضها تحت قيادة مدربه البريطاني أندي موراي.