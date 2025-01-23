العالم اليوم - حكومة بيرو: دي بي ورلد تدرس استثمار مليار دولار في البلاد

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 يناير 2025 01:23 مساءً - قالت حكومة بيرو إن شركة دي بي ورلد مهتمة باستثمار أكثر من مليار دولار في تعزيز البنية التحتية للموانئ في البلاد، وذلك عقب اجتماع بين رئيسة البلاد دينا بولوارتي والرئيس التنفيذي للشركة.

وقالت الحكومة، في منشور على إكس أمس الأربعاء، إن الرئيس التنفيذي للشركة سلطان أحمد بن سليم قال لبولوارتي إن من شأن الاستثمار المحتمل وتعزيز البنية التحتية للموانئ خلق فرص عمل وزيادة الصادرات الزراعية.

تدير الشركة محطة ميناء كالاو، وهي الأكبر في بيرو.

وقال مكتب دي بي ورلد ببيرو في بيان في وقت لاحق إنها "تقيم حاليا فرص ضخ المزيد من الاستثمارات في عملياتها ببيرو"، وذلك دون تقديم رقم لأي استثمار محتمل.

والتقت بولوارتي مع سليم على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

كما عقدت اجتماعات مع عدد من المسؤولين التنفيذيين والقيادات العالمية الأربعاء، وكان من بينهم ممثلون لشركتي التعدين أنجلو أميركان وجلينكور.

وقالت الحكومة إن كلتا الشركتين مهتمتان بالتوسع في بيرو.

وذكرت الحكومة أن أنجلو أميركان أبدت أيضا اهتمامها بتوسيع استثماراتها في مشروع كويلافيكو للنحاس. ولم يرد متحدث باسم أنجلو أميركان في بيرو بعد على طلب للتعليق من وكالة "رويترز".

وفي الوقت نفسه، تدير جلينكور منجم النحاس الضخم أنتامينا بالتعاون مع بي.إتش.بي.