العالم اليوم - فيديو: مان سيتي يتغنى بالفرعون.. وهكذا قدم "السيتيزن" مرموش

انتم الان تتابعون خبر فيديو: مان سيتي يتغنى بالفرعون.. وهكذا قدم "السيتيزن" مرموش من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 يناير 2025 12:25 مساءً - احتفى نادي مانشستر سيتي بضم النجم المصري عمر مرموش صاحب الـ25 عاما من آينتراخت فرانكفورت الألماني، عبر تقديمه بشكل أثار الإعجاب.

ويمتد عقد مرموش مع مانشستر سيتي لمدة 4 سنوات ونصف، حيث سيبقى "الفرعون الصغير" في ملعب الاتحاد حتى صيف 2019، كما أعلن النادي الإنجليزي.

محتفيا بنجمه المصري، قال مان سيتي في بيان "يعد مرموش أحد أكثر المهاجمين الشباب المطلوبين في أوروبا، كما أنه قادر على اللعب على أي من الجناحين الهجوميين".

وأضاف "السيتيرن: "خاض 35 مباراة دولية حتى الآن، وقد لعب لأول مرة في مصر عندما كان يبلغ من العمر 17 عاما في 2016 مع وادي دجلة (...) بعد أن شارك في 17 مباراة وسجل هدفين مع دجلة، انتقل مرموش لاحقا إلى أوروبا في عام 2017 وانضم إلى نادي فولفسبورغ قبل أن ينتقل إلى آينتراخت فرانكفورت في صيف عام 2023.

وقال النادي الإنجليزي على موقعه الإلكتروني: "لقد استمتع (مرموش) بموسم أول رائع في الدوري الألماني، حيث سجل 17 هدفا من 41 مباراة في جميع البطولات (...) لقد حافظ اللاعب المصري على هذا التأثير الرائع حتى الآن طوال موسم 2024/25، حيث قبل الانضمام إلى السيتي، سجل مرموش 19 هدفا من 25 مباراة فقط مع فرانكفورت إلى جانب 12 تمريرة حاسمة.

وأعرب مدير كرة القدم بالنادي تشيكي بيجيريستين عن سعادته بوصول مرموش إلى الاتحاد.

وقال: "عمر مهاجم بارع ومثير، وأنا سعيد بانضمامه إلينا."

وتابع: "لقد قدم موسما رائعا وفي كل مرة شاهدناه فيها، كان له تأثير على المباريات."

وأضاف بيجيريستين: "إنه يتمتع بكل الصفات التي يحتاجها المهاجم من الدرجة الأولى، يتمتع بسرعة ووعي رائعين وهو استثنائي أمام المرمى، كما أنه قادر على اللعب في عدد من المراكز المختلفة وهو ما يمثل ميزة قيمة حقا".

وواصل: "كما أنني لا أشك في أن العمل مع بيب والجهاز الفني هنا في مانشستر سيتي سيجعله يطور موهبته الهجومية الرائعة بشكل أكبر."

وأضاف: "يرحب الجميع في مانشستر سيتي بمرموش في النادي ونتمنى له التوفيق خلال فترة وجوده هنا".

من جانبه، أعرب مرموش الذي يتحدث الإنجليزية بطلاقة، عن مدى سعادته بالانضمام إلى أبطال إنجلترا.

وقال مرموش: "هذا يوم لن أنساه أبدا".

وتابع: "التوقيع مع مانشستر سيتي الذي يعد أحد أفضل الفرق في العالم هو شعور مذهلا، أنا سعيد وعائلتي فخورة جدا لوجودنا هنا في مانشستر."

وأضاف : "مع بيب (غوارديولا) وطاقمه الفني والمرافق العالمية هنا، يتمتع اللاعبون بكل ما يحتاجون إليه لتحسين أدائهم، وكان هذا العرض مغريا بالنسبة لي حقا عندما سنحت لي الفرصة للقدوم إلى هنا."

وأشار: "ولا أستطيع أن أنكر أنني أريد أيضا الفوز بالبطولات وكان مانشستر سيتي النادي الأكثر نجاحا في إنجلترا لسنوات عديدة، لذا أعلم أنني انضممت إلى بيئة فائزة، أريد أن أتعلم من الطاقم وزملائي في الفريق، وأريد أن أصبح عضوا قيما في هذا الفريق الفائز."

وشدد مرموش: "أنا أتطلع حقا إلى الانطلاق ومقابلة اللاعبين الآخرين وإظهار ما يمكنني فعله لجماهير مانشستر سيتي".ش