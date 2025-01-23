العالم اليوم - رسميا.. مانشستر سيتي يضم المصري عمر مرموش

انتم الان تتابعون خبر رسميا.. مانشستر سيتي يضم المصري عمر مرموش من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 يناير 2025 12:25 مساءً - أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، يوم الخميس، رسميا ضم الدولي المصري عمر مرموش من آينتراخت فرانكفورت الألماني بعقدة لمدة 5 سنوات.

من جانبه، أكد مرموش، إنه "شرف كبير ورائع" الانضمام إلى مانشستر سيتي، واصفا وصوله إلى الاتحاد بأنه حلم تحقق.

وبحسب التقارير، فإن الصفقة كلفت "السيتزن 75 مليون يورو، إلى جانب 5 ملايين كحوافز إضافية".

وكان مانشستر قد دخل مفاوضات مع النادي الألماني طوال الأيام الماضية، أثمرت عن نجاحه في التوصل لاتفاق بشأن ضم مرموش في يناير الجاري.

وكان فرانكفورت قد استبعد اللاعب الدولي المصري من قائمة الفريق خلال مواجهة بروسيا دورتموند، الجمعة، في الدوري الألماني.

وعقب المباراة التي فاز بها فرانكفورت بنتيجة 2-0، نزل مرموش إلى أرض الملعب لتحية جماهير فريقه وتوديعهم قبل الرحيل.

واحتفى لاعبو فرانكفورت بخطوة انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي، بالاحتفال معه على أرض الملعب بمشاركة الجماهير.