العالم اليوم - الصادرات السعودية غير البترولية ترتفع 19.7% في نوفمبر 2024

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 يناير 2025 10:23 صباحاً - سجلت الصادرات السعودية غير البترولية ارتفاعًا بنسبة 19.7 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر الماضي.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، إن قيمة السلع المُعاد تصديرها ارتفعت بنسبة 82.9 بالمئة في نفس الفترة، مقارنة بشهر نوفمبر 2023.

وانخفضت الصادرات السلعية في شهر نوفمبر 2024 بنسبة 4.7 بالمئة عن شهر نوفمبر 2023، بسبب انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 12.3 بالمئة، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 13.9 بالمئة.

وأوضحت البيانات أن الصادرات البترولية قد انخفضت من مجموع الصادرات الكلي، من 76.3 بالمئة في نوفمبر 2023، إلى 70.3 بالمئة في نوفمبر الماضي.

وأظهرت البيانات أن منتجات الصناعات الكيماوية من أهم سلع الصادرات غير البترولية، التي شكَّلت 24 بالمئة من إجمالي الصادرات غير البترولية، حيث انخفضت عن شهر نوفمبر 2023 بنسبة 1.6 بالمئة، تليها "اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما" تمثل 21.7 بالمئة من إجمالي الصادرات غير البترولية والتي ارتفعت بنسبة 4 بالمئة عن شهر نوفمبر 2023.

وفي المقابل كانت أهم السلع المستوردة "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" والتي تشكل 28.1 بالمئة من إجمالي الواردات، وقد ارتفعت بنسبة 22.4 بالمئة عن شهر نوفمبر 2023، ثم "معدات النقل وأجزاؤها" والتي تُشكّل 14.2 بالمئة من إجمالي الواردات، حيث ارتفعت بنسبة 22 بالمئة عن شهر نوفمبر 2023.