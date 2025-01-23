العالم اليوم - انتشال 170 جثمانا منذ بدء وقف إطلاق النار في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 يناير 2025 10:23 صباحاً - انتشلت طواقم الإنقاذ، اليوم الخميس، جثامين 9 قتلى، من بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" أنه بـ"انتشال جثامين الشهداء التسعة، ترتفع حصيلة الجثامين التي انتشلت منذ بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة يوم الأحد الماضي، إلى 170 جثمانا".

وكان مصادر طبية فلسطينية ذكرت أمس أنه تم انتشال 53 جثمانا لقتلى من تحت الأنقاض في مناطق في قطاع غزة.

ووفقا لوكالة "وفا"، فقد "شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، بين السابع من أكتوبر 2023 و19 من يناير الجاري، عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد وإصابة ما يزيد على 158 ألفا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود".

وبحسب آخر الأرقام، فقد بلغ عدد القتلى جراء الهجوم الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 نحو 47,161 قتيلا، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 111,166 جريحا.