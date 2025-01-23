نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية نحو قطاع غزة عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحركت عشرات شاحنات المساعدات الإنسانية، الوقود، ومواد الإغاثة من أمام معبر رفح البري باتجاه معبري العوجة التجاري وكرم أبو سالم جنوب مدينة رفح، تمهيدًا للدخول إلى قطاع غزة.

تفاصيل الشاحنات والمساعدات

وجهة المساعدات:

يتم تسليم المساعدات إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) و الهلال الأحمر الفلسطيني داخل القطاع.

يتم تسليم المساعدات إلى و داخل القطاع. عدد الشاحنات المتحركة:

منذ بدء الهدنة، تم إدخال نحو 1400 شاحنة إلى غزة عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم، تتضمن: 1330 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية. 70 شاحنة وقود وغاز للطهي.

منذ بدء الهدنة، تم إدخال نحو إلى غزة عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم، تتضمن:

تصريحات الهلال الأحمر المصري

أكد مصدر مسؤول في الهلال الأحمر المصري أن: مئات الشاحنات الإغاثية جاهزة للدخول إلى القطاع بعد استكمال الإجراءات. متطوعو الهلال الأحمر في شمال سيناء قاموا بتجهيز وإعداد الشحنات لضمان سرعة إيصال المساعدات إلى مستحقيها.



أهمية التحركات الإغاثية