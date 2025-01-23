العالم اليوم - شركة M42 بأبوظبي تُعيد هيكلة عملياتها لتسريع عجلة النمو

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 يناير 2025 09:25 صباحاً - في إطار المرحلة المقبلة من رحلة نموها، أعلنت M42 "إم42 في أبوظبي"، وهي شركة تعمل في مجال الصحة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، عن إنشاء هيكل تشغيلي جديد لتعزيز الابتكار في الرعاية الصحية، وتركيز الأعمال على الأولويات الإستراتيجية، وتسريع نمو الأعمال المحلية والدولية

وقالت إم42 في بيان إنها نفذت أربع منصات متخصصة في إطار إعادة هيكلتها الداخلية، والتي ستتسم بقدر أكبر من الاستقلالية والمساءلة.

وأوضحت أن الهيكل الجديد مصمَّم لدعم طموحات M42 الإستراتيجية في النمو، بما في ذلك النمو العضوي "الداخلي" والنمو غير العضوي "الخارجي"، والتوسُّع في أسواق جديدة، وتشكيل شراكات مؤثرة وفعَّالة لسدِّ الفجوات في الرعاية الصحية العالمية، وتسخير الذكاء الاصطناعي لإحداث تحوُّل نوعي في أنظمة الرعاية الصحية التقليدية.

سيكون تركيز M42، على مستوى المجموعة، على التخطيط الإستراتيجي، والاندماجات والاستحواذات الإستراتيجية، والتمويل المؤسسي، والموارد البشرية الإستراتيجية، والشؤون القانونية، والاتصالات الإستراتيجية، والمشتريات العالمية، والتدقيق الداخلي، وإدارة المخاطر.

ويتضمن النموذج التشغيلي الجديد أيضًا تأسيس أريع منصات تعمل بقدر أكبر من الاستقلالية والمسؤولية والمساءلة في سياق نموها وتوسعها وتحقيقها لطموح M42 المشترك. وهذه المنصات هي:

الرعاية العالمية للمرضى: من اندماج مؤسسات صحية إماراتية ودولية نشأت منصة الرعاية العالمية للمرضى باعتبارها مؤسسة رائدة في الرعاية الصحية العالمية، إذ تقوم بتشغيل 480 عيادة في 26 دولة وتقدِّم خدماتها إلى 15 مليون مريض سنويًا. وتشمل خدماتها الشاملة رعاية الكلى، ومعالجة الأمراض المزمنة وإدارة العيادات الخارجية، والتشخيص، وصحة المرأة والطفل، والجراحة التخصصية، والرعاية الطويلة الأمد. وقد عُيِّنَ ديميتريس مولافاسيلس (الرئيس التنفيذي الحالي لشركة ديافيرم، جزء من مجموعة M42، ورئيس العمليات التشغيلية بالإنابة لمجموعة M42) رئيسًا تنفيذيًا للمنصة. ولدعم هذه المبادرة، سيشغل الدكتور علي أنيس منصب رئيس العمليات التشغيلية لمنصة الرعاية العالمية للمرضى في الإمارات والبحرين؛ وستتولى الدكتورة مي الجابر منصب الرئيسة التنفيذية لرعاية المرضى الخارجيين؛ وستشغل الدكتورة ليلى عبد الوارث منصب الرئيسة التنفيذية للتشخيص؛ وستكون الدكتورة سمية زاهر الرئيسة التنفيذية لقطاع رعاية المرأة والطفل.

من اندماج مؤسسات صحية إماراتية ودولية نشأت منصة الرعاية العالمية للمرضى باعتبارها مؤسسة رائدة في الرعاية الصحية العالمية، إذ تقوم بتشغيل 480 عيادة في 26 دولة وتقدِّم خدماتها إلى 15 مليون مريض سنويًا. وتشمل خدماتها الشاملة رعاية الكلى، ومعالجة الأمراض المزمنة وإدارة العيادات الخارجية، والتشخيص، وصحة المرأة والطفل، والجراحة التخصصية، والرعاية الطويلة الأمد. وقد عُيِّنَ ديميتريس مولافاسيلس (الرئيس التنفيذي الحالي لشركة ديافيرم، جزء من مجموعة M42، ورئيس العمليات التشغيلية بالإنابة لمجموعة M42) رئيسًا تنفيذيًا للمنصة. ولدعم هذه المبادرة، سيشغل الدكتور علي أنيس منصب رئيس العمليات التشغيلية لمنصة الرعاية العالمية للمرضى في الإمارات والبحرين؛ وستتولى الدكتورة مي الجابر منصب الرئيسة التنفيذية لرعاية المرضى الخارجيين؛ وستشغل الدكتورة ليلى عبد الوارث منصب الرئيسة التنفيذية للتشخيص؛ وستكون الدكتورة سمية زاهر الرئيسة التنفيذية لقطاع رعاية المرأة والطفل. الحلول الصحية المتكاملة: بتركيز هذه المنصة على البرامج الوطنية وصحة السكان، تهدف إلى معالجة الفوارق الصحية العالمية عبر الرعاية الدقيقة والوقائية والتنبُّئِية. وتشمل هذه المنصة تركيز M42 على علم الجينوم، والبرامج الوطنية، والبنك الحيوي، وخدمات البيانات، والعلوم البيئية، والأبحاث السريرية والتجارب. وسيتولى الدكتور فهد المرزوقي منصب الرئيس التنفيذي لهذه المنصة.

بتركيز هذه المنصة على البرامج الوطنية وصحة السكان، تهدف إلى معالجة الفوارق الصحية العالمية عبر الرعاية الدقيقة والوقائية والتنبُّئِية. وتشمل هذه المنصة تركيز M42 على علم الجينوم، والبرامج الوطنية، والبنك الحيوي، وخدمات البيانات، والعلوم البيئية، والأبحاث السريرية والتجارب. وسيتولى الدكتور فهد المرزوقي منصب الرئيس التنفيذي لهذه المنصة. الحلول الصحية الرقمية: بالاستفادة من نجاح مبادرات مثل "ملفي"، ستعمل هذه المنصة على توسيع نطاق الابتكارات الصحية الرقمية والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين نتائج المرضى، وتمكين مقدمي الرعاية الصحية وأنظمة البيئة الصحية، وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية داخل الإمارات العربية المتحدة وخارجها. وسيتولى كريم شاهين منصب الرئيس التنفيذي للمنصة.

بالاستفادة من نجاح مبادرات مثل "ملفي"، ستعمل هذه المنصة على توسيع نطاق الابتكارات الصحية الرقمية والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين نتائج المرضى، وتمكين مقدمي الرعاية الصحية وأنظمة البيئة الصحية، وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية داخل الإمارات العربية المتحدة وخارجها. وسيتولى كريم شاهين منصب الرئيس التنفيذي للمنصة. علوم الحياة بالذكاء الاصطناعي: بتركيز هذه المنصة الرائدة على اكتشاف الأدوية وتطويرها، ستسخِّر الذكاء الاصطناعي والشراكات عبر سلسلة القيمة لعلوم الحياة، وتركِّز على بناء قدرات M42 في هذا المجال. سيشغل الدكتور فهد المرزوقي منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة للمنصة إلى أن يتم تعيين رئيس تنفيذي لها.

وسيكون الأساس الذي تستند إليه جميع المنصات هو تركيز M42 المستمر على الحوسبة السحابية والتقنيات الحديثة والهندسة، مما يمكِّن هذه المنصات من تقديم خدماتها للأفراد والمجتمعات والدول.

من جانبه قال حسن جاسم النويس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة M42": "إنَّ نموذج M42 التشغيلي الجديد هو أكثر من مجرد تغيير هيكلي، إنَّه تطوُّر إستراتيجي للأعمال مصمَّم لإطلاق العنان لقدراتنا الكاملة في الرعاية الصحية العالمية. فالهيكل الجديد سيمكِّن منصاتنا ومواردنا البشرية من اغتنام فرص النمو، وتوسيع نطاقنا وبصمتنا، وتسريع الابتكار في الرعاية الصحية، وإحداث نقلة نوعية في أنظمة الرعاية الصحية على الصعيد العالمي".

"وهذا ليس مجرد تطوُّر لشركة M42، إنما هو فصل مهمٌّ للغاية في رحلة نمونا لإحداث تأثير إيجابي في حياة الناس محليًا وعالميًا".

من ناحية أخرى، أعلنت M42 مؤخرًا عن توسيع نطاق خدماتها إلى البحرين بالشراكة مع شركة ممتلكات البحرين القابضة، الصندوق السيادي لمملكة البحرين، وإلى الإمارات الشمالية بعد اتفاقية شراكة استثمارية إستراتيجية مع وزارة الدفاع الإماراتية. حيث أعيدت تسمية مستشفى زايد العسكري في البطائح بالشارقة ليصبح مستشفى الشيخ سلطان بن زايد، وتحت إدارة وتشغيل M42 بالتعاون مع وزارة الدفاع.

وفي عام 2023، استحوذت M42 على شركة ديافيرم، المزود العالمي الرائد لخدمات رعاية الكلى، من مجموعة بريدج بوينت.

وقد تأسست ديافيرم سنة 1991، وهي حاليًا ثالث أكبر مقدِّم خدمات غسيل الكلى في العالم، إذ تعمل في 24 دولة وتدير 450 عيادة ولديها أكثر من 13,000 موظف. وحصلت أيضًا شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية، واسمها الآن "منصة الحلول الصحية الرقمية"، جزء من مجموعة M42، على مشاريع تحول رقمي في الصحة على المستوى الوطني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يذكر أن العاصمة الإماراتية أبوظبي تدأب على تسريع خططها لتنويع موارد اقتصادها وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ويعد كل من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة وقطاع الصحة من مجالات النمو الرئيسية في إطار الاستراتيجية.

تأسست M42 في 2022 من خلال دمج الأصول المرتبطة بالقطاع الصحي لكيانين رئيسيين في أبوظبي، وهما مبادلة وجي42، وهي شركة ذكاء اصطناعي.

ومبادلة هي ثاني أكبر صندوق ثروة في أبوظبي وتدير أصولا بنحو 330 مليار دولار.

وتشمل محفظة إم42 امتياز كليفلاند كلينك أبوظبي، بالإضافة إلى شركة ديافروم العالمية لخدمات غسيل الكلى، والتي استحوذت عليها في 2023 من مجموعة بريدج بوينت. وهي موجودة في 26 دولة.