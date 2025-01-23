ترامب يوقع مرسوما يقضي بتصنيف حركة أنصار الله اليمنية كـ”منظمة إرهابية”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 يناير 2025 03:36 صباحاً - وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بتصنيف حركة "أنصار الله" (الحوثيين) كمنظمة إرهابية، بحسب نص الوثيقة التي أصدرها البيت الأبيض.

وأشار المرسوم إلى أن الحوثيين يشكلون تهديدا لأمن الأمريكيين والاستقرار في المنطقة.

وجاء في المرسوم: "إن نشاط الحوثيين يهدد المواطنين والموظفين الأمريكيين في الشرق الأوسط، وأمن أقرب شركائنا، واستقرار التجارة البحرية العالمية".

وأصدر ترامب تعليماته لوزير الخارجية الأمريكي بتقديم تقرير خلال 30 يوما بشأن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، وسيتم بعد ذلك اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

وتعتزم الولايات المتحدة العمل مع شركائها الإقليميين لحرمان الجماعة من الموارد التي تحتاجها لتنفيذ هجماتها في البحر الأحمر.

وكان ترامب قد أدرج الحوثيين في هذه القائمة في بداية ولايته الأولى، لكن إدارة الرئيس التالي جو بايدن حذفتهم من هذه القائمة في عام 2021 في محاولة للتخفيف من التوترات مع إيران.