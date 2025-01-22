العالم اليوم - مبعوث ترامب: نستطيع إدخال قطر في مسار التطبيع مع إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر مبعوث ترامب: نستطيع إدخال قطر في مسار التطبيع مع إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 يناير 2025 06:25 مساءً - قال مبعوث ترامب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إنه يعتقد أن "الولايات المتحدة تستطيع إدخال قطر في المسار للتطبيع مع إسرائيل".

وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز، الأربعاء، قال ويتكوف إنه يعتقد أن جميع دول المنطقة يمكن أن تلحق بركب الجهود الرامية إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وعندما طُلب منه تحديد دول بعينها، أشار إلى قطر، وقال إن الدوحة لعبت دورا أساسيا في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأكد ويتكوف أنه سيزور المنطقة للمشاركة فيما وصفه بفريق التفتيش المنتشر في قطاع غزة وعلى امتداده لضمان الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد ويتكوف: " سأذهب إلى إسرائيل للمشاركة في آلية التفتيش الخاصة بغزة".