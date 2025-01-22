العالم اليوم - ألمانيا.. قتيلان أحدهما طفل في هجوم بالسكين في منتزه

انتم الان تتابعون خبر ألمانيا.. قتيلان أحدهما طفل في هجوم بالسكين في منتزه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 يناير 2025 06:25 مساءً - قتل شخصان أحدهما طفل وأصيب آخران بجروح بالغة، يوم الأربعاء، في هجوم بالسكين وقع في منتزه بجنوب ألمانيا، على ما أعلنت الشرطة المحلية مشيرة إلى توقيف مشتبه به أفغاني.

وأوضحت الشرطة عبر منصة إكس أن الهجوم الذي لم تعرف دوافعه بعد وقع "قرابة الساعة 11,45 في منتزه شونتال، متسببا بمقتل شخصين" هما رجل في الـ41 من العمر وطفل عمره سنتان.

وذكرت أن المشتبه فيع الذي تم توقيفه وهو أفغاني عمره 28 عاما.

كذلك أصيب شخصان "بجروح بالغة" ونقلا إلى المستشفى.

وأكدت الشرطة أن التحقيق يجري "بوتيرة حثيثة" رافضة إطلاق "تكهنات" حول دوافع المهاجم.

وذكرت أن المشتبه به أوقف على مقربة من المنتزه الذي أخلي من رواده، فيما لا تزال قوات الأمن تفرض طوقا على الموقع.

وشهدت ألمانيا عددا من الهجمات بالسكين في الأشهر الأخيرة، وتهيمن المسائل الأمنية على حملة الانتخابات التشريعية المقررة في 23 فبراير.

ووقع أعنف الهجمات في زولينغن (غرب) حيث قام سوري يشتبه بارتباطه بتنظيم داعش، بقتل ثلاثة أشخاص طعنا خلال احتفالات محلية في نهاية أغسطس.