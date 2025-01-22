16 قتيلا فـي قصف لـ«الدعم السريع» على مخيم بدارفور

بورت سودان ـ أ ف ب: قال مسعفون يتولون عمليات الإنقاذ إن 16 مدنيا سودانيا قتلوا وأصيب 18 آخرون عندما قصفت قوات الدعم السريع مخيما للنازحين المنكوبين بالمجاعة في الفاشر، عاصمة شمال دارفور التي يحاصرونها.
وأفادت «غرفة طوارئ معسكر أبو شوك»، وهي جزء من شبكة من المتطوعين للقيام بعمليات الإنقاذ والإسعاف في جميع أنحاء السودان ، أن قوات الدعم السريع التي تخوض حربا مع الجيش منذ أبريل 2023، قصفت سوقا في مخيم أبو شوك للنازحين.
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