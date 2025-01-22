لندن ـ أ ف ب: توصَّل الأمير هاري أمس الأربعاء إلى تسوية بشأن دعوى قضائية حظيت بتغطية إعلامية واسعة ضد مجموعة ناشرة لصحف شَعبية بريطانية يملكها قطب الإعلام روبيرت موردوك، وقد اعتذرت الأخيرة عن اختراق هاتف الأمير البريطاني، ووافقت على دفع «تعويضات كبيرة». كما اعتذرت مجموعة «نيوز جروب نيوزبيبرز» NGN المملوكة لموردوك عن التأثير الذي لحق بالأمير هاري جراء «التدخل الخطير» في الحياة الخاصة لوالدته الراحلة ديانا، أميرة ويلز، «خصوصًا خلال سنوات شبابه الأولى».

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتفاق مالي ينهي نزاعا قانونيا بين الأمير هاري ومجموعة موردوك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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