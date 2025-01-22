العالم اليوم - رابع أيام الهدنة.. قتيل وجرحى برصاص الجيش الإسرائيلي في رفح

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 يناير 2025 04:27 مساءً - سقط قتيل وأصيب 4 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة، على ما أفادت وسائل إعلام فلسطينية يوم الأربعاء.

ويأتي الخرق الإسرائيلي في اليوم الرابع من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ووفق المصادر الفلسطينية، فقد أطلقت الآليات الإسرائيلية نيرانها في المنطقة الجنوبية لحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. وبذلك ترتفع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 47,108، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر 2023.

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