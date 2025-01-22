الاحتلال يعتقل 25 فلسطينياً من الضفة

الاحتلال يعتقل 25 فلسطينياً من الضفةاعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 25 فلسطينيا على الأقل من الضفة، بينهم أسرى سابقون خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان، إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: الخليل، وبيت لحم، ورام الله، وجنين، وطولكرم.

وأضاف البيان، أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات تحقيق ميداني في عدة بلدات، بالإضافة إلى عمليات التنكيل الواسعة، والاعتداءات والتهديدات بحق الفلسطينيين، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين.

يذكر أن قوات الاحتلال تنفذ حملات الاعتقال الممنهجة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر 2023، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي يرتكبها الاحتلال.