نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يصدر عفوًا كاملًا عن مؤسس "سيلك رود" روس أولبريخت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عفوًا كاملًا وغير مشروط عن روس أولبريخت، مؤسس سوق "سيلك رود" الشهير على شبكة الإنترنت المظلم.

جاء ذلك بعد أن أعلن ترامب عبر منصته "تروث سوشيال"، أمس الثلاثاء، أنه اتصل بوالدة أولبريخت ليُخبرها بعفوه عن ابنها، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء تكريمًا لها وللحركة الليبرتارية التي دعمت حملته الانتخابية بقوة.

تاريخ القضية

في عام 2015، حكم القضاء الأمريكي على روس أولبريخت بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بعدد من التهم الكبرى، مثل غسل الأموال، الاتجار بالمخدرات، تشكيل عصابة إجرامية، والقرصنة المعلوماتية.

وقد أسس أولبريخت موقع "سيلك رود" في 2011، وهو سوق على الإنترنت المظلم كان يتيح للمستخدمين شراء المخدرات غير القانونية وأدوات القرصنة باستخدام البيتكوين لضمان سرية الهوية.

العفو ووعود ترامب

من خلال هذا العفو، يُحقق دونالد ترامب وعدًا كان قد قطعه على نفسه في حملته الانتخابية لعام 2024، حيث وعد بمنح العفو لأولبريخت في حال فوزه، خاصةً لكسب دعم مجتمع العملات المشفرة والناخبين من الحزب الليبرتاري.

في مؤتمر الحزب الليبرتاري، كان ترامب قد صرح: "إذا صوتم لي، سأخفف حكم روس أولبريخت، وسنجعله يعود إلى المنزل."

بهذا القرار، يظهر ترامب استجابة لوعوده الانتخابية ويُلبّي تطلعات جماعة الدعم المهتمة بقضايا العملات المشفرة، في خطوة لافتة خلال فترة رئاسته.