العالم اليوم - سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 يناير 2025 12:29 مساءً - أفادت إذاعة كان الإسرائيلية اليوم الأربعاء أن طائرة إسرائيلية بدون طيار نفذت غارة في جنين بالضفة الغربية المحتلة، فيما تحدثت مصادر إعلامية فلسطينية عن سماع دوي انفجار كبير في مخيم جنين، وذلك في اليوم الثاني للعملية الإسرائيلية في المدينة ومخيمها.

وبينما تحدثت الإذاعة الإسرائيلية عن الغارة التي نفذتها في جنين، فإنها لم تكشف عن طبيعتها ولا الهدف الذي هاجمته الطائرة المسيرة.

غير أن وكالة الأنباء الفلسطينية أشارت إلى أن طائرات حربية إسرائيلية وأخرى مسيرة تواصل التحليق في أجواء المنطقة.

وكانت مصادر إعلامية تحدثت عن "سماع دوي انفجار كبير في مخيم جنين"، وذكرت أن عبوة ناسفة انفجرت وسط المخيم، وذلك في اليوم الثاني على التوالي للهجوم الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها.

وتواصل القوات الإسرائيلية هجومها على جنين ومخيمها، حيث أسفر حتى الآن عن مقتل 10 أشخاص وإصابة نحو 40 آخرين بجروح.

وبدأت جرافات الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، بتجريف شارع ومدخل مستشفى جنين الحكومي، وأغلقت مداخله بالسواتر الترابية، كما جرفت محيط مستشفى ابن سينا، وتعمدت تدمير شوارع في المدينة وفي محيط المخيم، فيما اعتلى القناصة أسطح المنازل، والبنايات السكنية المطلة على مخيم جنين مع تواصل اغلاق مداخله ومنع خروج الأهالي منه.

وكانت إسرائيل قد بدأت أمس الثلاثاء ما وصفتها بأنها عملية "الجدار الحديدي" في جنين بالضفة الغربية والتي من المتوقع أن تشكل تحولا في استراتيجية الجيش في الضفة الغربية، طبقا لما ذكره وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس.