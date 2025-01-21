العالم اليوم - مأساة منتجع تركيا.. ارتفاع عدد القتلى وتعليق من أردوغان

انتم الان تتابعون خبر مأساة منتجع تركيا.. ارتفاع عدد القتلى وتعليق من أردوغان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 11:21 مساءً - ارتفع عدد قتلى حريق منتجع للتزلج في تركيا إلى 76 شخصا، حسبما أعلن وزير الداخلية على يرلي كايا.

وحسب المسؤولين، فقد اندلع حريق في فندق مكون من 12 طابقا بمنتجع تزلج شهير شمال غربى تركيا في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، أثناء عطلة مدرسية، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 76 شخصا من بينهم اثنان على الأقل توفيا نتيجة قفزهما من المبنى هربا من النيران.

كما أصيب 51 شخصا آخرين في الحريق الذي وقع بفندق "غراند كارتال" في كارتل كايا، بجبال كوروغلو في محافظة بولو، على بعد نحو 300 كيلومتر شرق إسطنبول، وفقا لما ذكره وزير الداخلية.

ووقع الحريق في بداية العطلة الشتوية للمدارس التي تمتد لأسبوعين، حيث تكون الفنادق في المنطقة مكتظة.

وقال يرلي كايا: "نحن في ألم عميق. للأسف فقدنا 76 روحا في الحريق الذي اندلع بهذا الفندق"، مضيفا أنه فحص الموقع بعد الحريق.

وتابع أنه جرى التعرف على 45 من القتلى الـ76، بينما لا يزال العمل جاريا لمعرفة هوية باقي الضحايا.

وقال وزير الصحة التركي كمال مميش أوغلو إن أحد المصابين على الأقل في حالة خطيرة، بينما تم علاج 17 شخصا آخرين وخرجوا من المستشفى.

وبحسب وزير الداخلية، كان يتواجد بالفندق 238 نزيلا مسجلا.

وعينت السلطات 6 مدعين عامين للتحقيق في الحريق، الذي يعتقد أن بدايته كانت في مطعم الفندق.

وقال يرلي كايا إنه تم احتجاز 9 أشخاص في إطار التحقيق بالحريق.

وفي وقت سابق، قال وزير العدل التركي يلماظ تونتش إن مالك الفندق كان من بين الأشخاص الذين تم احتجازهم للاستجواب في التحقيق.

وفي خطاب قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "للأسف تلقينا أنباء حزينة هذا الصباح من بولو، كارتل كايا. قتل وأصيب إخواننا وأخواتنا في حريق اندلع في فندق".

وأضاف: "سيجري اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتسليط الضوء على جميع جوانب الحادث وتحميل المسؤولين المسؤولية".