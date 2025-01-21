نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الأمريكية: نرنو إلى سلام مستدام في أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال مقابلة مع شبكة "NBC News"، بأن بلاده تعتزم تحقيق تسوية مستدامة للنزاع في أوكرانيا.

وأكد روبيو أن إنهاء النزاع الأوكراني سيكون مهمة واشنطن الرئيسية، مشددا على أن الولايات المتحدة تعتزم تحقيق تسوية سلمية مستدامة لا تؤدي إلى تفاقم الأزمة في غضون سنوات قليلة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي: "ستكون السياسة الرسمية للولايات المتحدة هي إنهاء الصراع، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك على أساس مستدام، لا نريد أن تتفجر (التسوية) حربا في غضون عامين أو ثلاثة أو أربعة".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد مرارا أن الصراع في أوكرانيا لم يكن ليبدأ أبدا لو كان هو الرئيس الأمريكي آنذاك، بدلا عن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

كما شدد على أنه يعتزم، في حال إعادة انتخابه، التوصل إلى تسوية للقضية في غضون 24 ساعة فقط، في حين لفت المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن النزاع الأوكراني مشكلة معقدة للغاية بحيث لا يمكن حلها في يوم واحد فقط.