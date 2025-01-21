نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دخول 280 شاحنة مساعدات ووقود إلى قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخلت نحو 280 شاحنة مساعدات إنسانية إضافية، ووقود، من مصر إلى قطاع غزة اليوم الثلاثاء، في ثالث أيام وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

ودخلت الشاحنات الأراضي الفلسطينية أولًا عبر معبر رفح الحدودي مع مصر. ثم توجهت إلى معبر كرم أبو سالم القريب على الحدود الإسرائيلية، لتفتيش الشحنة قبل السماح بعبورها لتوزيعها داخل غزة.

وقال ممثل للهلال الأحمر المصري إنه من بين الشاحنات المقرر دخولها الثلاثاء 25 شاحنة محملة بالوقود.

ومنذ بداية وقف إطلاق النار الأحد الماضي، عبرت أكثر من 1700 شاحنة مساعدات من مصر إلى قطاع غزة، وفق ممثل الهلال الأحمر.

يذكر أن هناك ما يقدر بـ4 آلاف شاحنة إضافية مستعدة لدخول المنطقة. وللمرة الأولى منذ 270 يومًا، تنتظر سيارات إسعاف لنقل المصابين الفلسطينيين للعلاج.