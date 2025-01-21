العالم اليوم - غداة تنصيب ترامب.. وزراء إسبان يغادرون منصة "إكس"

انتم الان تتابعون خبر غداة تنصيب ترامب.. وزراء إسبان يغادرون منصة "إكس" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 07:31 مساءً - أعلن ثلاثة وزراء إسبان، الثلاثاء، إغلاق حساباتهم على منصة "إكس" لاعتبارها وسيلة "دعاية"، غداة تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقالت وزيرة العمل يولاندا دياز التي تعد المسؤولة الثالثة في حكومة بيدرو سانشيز إن منصة "إكس" "لم تعد وسيلة للتواصل ولا موقعا اجتماعيا، بل آلية للدعاية تستعمل خوارزمياتها لإبراز أفكار معينة على حساب أخرى والتأثير على الرأي العام".

وأضافت دياز المنتمية لحزب أقصى اليسار سومار في آخر تدوينة لها على "إكس" أن هذه المنصة "ليس فيها مجال للنقاش"، داعية المشتركين في حسابها إلى متابعتها على مواقع اجتماعية أخرى مثل بلوسكاي وتيك توك.

على صعيد متصل، أعلنت كل من وزيرة الشباب سيرا ريخو ووزير الثقافة أرنست أرتاسوم، وهما أيضا عضوان في حزب سومار، مغادرة منصة إكس.

واعتبر أرتاسوم أن هذا الموقع الاجتماعي "أصبح ناطقا باسم أوليغارشية يمينية متطرفة، وامتدادتها التي تشجع على الكراهية والتضليل".

أتى ذلك غداة تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المقرب من إيلون ماسك، أغنى أغنياء العالم والرئيس التنفيذي لشركتي تيسلا وسبايس.

وفي وقت سابق، الجمعة، أعلنت عدة منظمات محلية غير حكومية تعنى بالبيئة، منها فرع غرينبيس في إسبانيا، إضافة إلى منتدى عمداء الجامعات الاسبانية مغادرة منصة إكس.