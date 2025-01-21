العالم اليوم - جبهة تحرير أزواد تنجح في تحرير رهينة إسباني

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 07:31 مساءً - أعلنت جبهة تحرير أزواد، الثلاثاء، أنها نجحت في تحرير الرهينة الإسباني نافارو جياني جيلبرت.

وقالت جبهة تحرير أزواد، في بيان: "نعلن للرأي العام المحلي والدولي أنها نجحت بفضل عملية نفذتها إحدى وحداتها الأمنية، بالتزامن مع مفاوضات أجراها أشخاص ذوو نفوذ اجتماعي، في تحرير الرهينة الإسباني نافارو جياني جيلبرت بنجاح بعد إنقاذه".

وأضافت أن الإسباني نافارو اختطف يوم 14 يناير، وجرى نقله إلى إقليم أزواد من قبل "خاطفيه المنتمين إلى شبكة الجريمة المنظمة العاملة في منطقة الساحل وخارجها".

وتابعت: "نافارو، الذي كان يتمتع بصحة جيدة للغاية، اتصل بعائلته قبل أن يتم تسليمه رسميا إلى السلطات الجزائرية، التي ظلوا على اتصال بها طوال فترة العملية".

وأكدت الجبهة: "يوضح هذا الإجراء التزام جبهة تحرير أزواد الدائم بالعمل على حماية الأشخاص وممتلكاتهم، بهدف تعزيز الأمن والسلام في المنطقة، على الرغم من كل التحديات التي يفرضها تعقيد الظرفية".