العالم اليوم - ذكر وأنثى فقط.. كيف سيتأثر جواز السفر الأميركي بقرار ترامب؟

انتم الان تتابعون خبر ذكر وأنثى فقط.. كيف سيتأثر جواز السفر الأميركي بقرار ترامب؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 07:31 مساءً - بموجب أمر تنفيذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، ستعترف الحكومة الفيدرالية بجنسين فقط، ذكر وأنثى.

وقال ترامب خلال خطاب تنصيبه: "اعتبارا من اليوم، ستكون السياسة الرسمية لحكومة الولايات المتحدة من الآن فصاعدا أن هناك جنسين فقط، ذكر وأنثى".

وينص الأمر التنفيذي على أن "الجنسين غير قابلين للتغيير، وهما مبنيان على واقع أساسي لا يقبل الجدل".

كما نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول بالإدارة الأميركية الجديدة قوله إن الحكومة ستستند من الآن فصاعدا على فرضية أن هناك نوعين فقط هما الذكور والإناث.

وبرّر ذلك بـ"الاحتياجات الفطرية والبيولوجية للمرأة، فيما يتعلق بالخصوصية".

وتابع: "محو الجنس واللغة والسياسة السابق كان له تأثير مدمر، ليس فقط على النساء، ولكن على صحة النظام الأميركي".

وذكرت "سي إن إن": "(بموجب قرار ترامب)، ستضمن جميع الوكالات الحكومية أن تعكس الوثائق الرسمية، بما في ذلك جوازات السفر والتأشيرات وبطاقات الدخول، جنس حاملها بدقة".

واعتبارا من عام 2022، أصبح المواطنون الأميركيون قادرين على تحديد "X" كعلامة جنسانية على جوازات السفر.

ووفقا لوزارة الخارجية الأميركية السابقة، ليس من الضروري أن تتطابق علامة "X" مع جنس الشخص في وثائق الجنسية أو بطاقة الهوية، ولا يلزم وجود وثائق طبية لتغيير جنسه.

وأوضحت "سي إن إن" أن مرسوم ترامب الجديد من شأنه أن يلغي علامة "X" في جوازات السفر.

وكان ترامب قد أعلن بالفعل خلال حملته الانتخابية أنه سيتخذ إجراءات سياسية ضد حقوق المتحولين جنسيا في الولايات المتحدة.

وتحدث ترامب عن "جنون المتحولين جنسيا" و "تشويه الأطفال جنسيا".

وجدير بالذكر أنه يمكن لرؤساء الولايات المتحدة تنفيذ الأولويات السياسية عبر ما يسمى بالأوامر التنفيذية دون الحصول على موافقة من الكونفرس الأميركي.

ورغم ذلك، يمكن أيضا الطعن في هذه الأمور أمام المحاكم بسهولة أكبر من القوانين.