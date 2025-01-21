نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة 3 أطباء برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مراسلة RT بإصابة 3 أطباء برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وقال مدير مستشفى خليل سليمان الحكومي في مدينة جنين، وسام بكر لوكالة "وفا" إن رصاص الاحتلال أصاب كلا من: الدكتور نادر إرشيد، والدكتور خالد زكارنة، والدكتور عبد الله الظاهر، والممرض محمد عمارنة، والممرض أشرف علاونة.

وأشار إلى أنهم أصيبوا في مواقع مختلفة قرب مستشفيات جنين الحكومي، والأمل، والرازي.

وأظهر فيديو متداول قتيل برصاص الجيش الإسرائيلي وتمكن شاب من سحبه إلى داخل منزله في جنين وقناصة الجيش يواصلون إطلاق النار تجاهه.

وأكدت مصادر محلية أن الجيش الإسرائيلي يحاصر مخيم جنين بشكل كامل وأن قناصته تستهدف أي مواطن يحاول الخروج منه.

وكانت أعداد كبيرة من الجرافات الإسرائيلية والآليات العسكرية قد اقتحمت المدينة من حاجزي الجلمة وسالم العسكريين مع تحليق مكثف للطيران في سماء المدينة.

من جهتها قالت القناة 12 الإسرائيلية "تجري العملية في جنين في هذا الوقت بسبب الوعد الذي قدمه رئيس الوزراء للوزير سموتريتش يوم الجمعة الماضي، إضافة إلى ذلك انتظروا في إسرائيل دخول ترامب إلى البيت الأبيض، خوفا من أن يؤدي شن مثل هذه العملية إلى قرار ضد إسرائيل في مجلس الأمن".

وفي وقت سابق من اليوم أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن بدء العملية المضادة للإرهاب "الجدار الحديدي" في جنين بالضفة الغربية مشيرا إلى أنها تهدف لتعزيز الأمن.

وجاء في بيان مكتب نتنياهو: "بتوجيه من المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، أطلقت اليوم قوات الجيش الإسرائيلي، الشاباك، وشرطة إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق وذات أهمية كبيرة للقضاء على الإرهاب في جنين، تحت اسم (الجدار الحديدي)".