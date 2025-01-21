سموتريتش: الفترة المقبلة ستتميز بتغيير القيادة العليا والاستعداد لتجدد الحرب

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أحمد جودة - القاهرة - صرح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بأن الفترة المقبلة ستتميز بتغيير القيادة العليا والاستعداد لتجدد الحرب.

وعلق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على استقالة رئيس الأركان هرتسي هاليفي قائلا: "إن انتقادي لفشله في حملة القضاء على قدرات حماس المدنية والحكومية، فضلا عن مسؤوليته عن الفشل الذريع الذي ارتكب في 7 أكتوبر، لا يقلل على الإطلاق من الامتنان الكبير الذي ندين به له على كل عمله وسنوات عديدة من مساهمته وإنجازاته"، حسب ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وأضاف سموتريتش: "الفترة المقبلة ستتميز باستبدال القيادة العسكرية العليا في إطار الاستعدادات لتجدد الحرب".

وأعلن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي أنه سيستقيل من منصبه في مارس القادم مشيرا إلى أن استقالته تأتي من اعترافه بالمسؤولية عن فشل الجيش في السابع من أكتوبر 2023.

ويأتي إعلان رئيس الأركان الإسرائيلي بعد 3 أيام على بدء تنفيذ وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى مع "حماس"، وأيضا في اليوم الذي أطلق فيها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عملية "الجدار الحديدي" العسكرية في الضفة الغربية وتحديدا في مدينة ومخيم جنين.

وفي سياق متصل، أعلن قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الاسرائيلي أيضا استقالته.