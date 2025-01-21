نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسبانيا ترد على ترامب بشأن عضويتها في الـ "بريكس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت رئيسة مجمع الحكم الذاتي في مدريد إيزابيل دياز أيوسو، في ردها على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلادها لا تسعى لأن تصبح عضوا في منظمة "بريكس".

ونشرت وكالة أنباء "أوروبا برس" تسجيلا لتعليق أيوسو خلال كلمة ألقتها في منتدى اقتصادي في مدريد، حيث شددت على أن "لا الإسبان، ولا المقيمين في إسبانيا، ولا سلطاتها بالطبع، جزء من بريكس ولا يريدون أن يكونوا كذلك".

وهنأت أيوسو أيضا ترامب على تنصيبه، معربة عن استعداد حكومتها الإقليمية التعاون مع إدارة رئيس الولايات المتحدة الجديد، كما أشارت إلى العلاقات التحالفية بين البلدين.

وفي وقت سابق، قال ترامب أن إسبانيا عضو في بريكس، خلال رده على سؤال أحد الصحفيين، حول ما يجب أن تتوقعه دول الناتو ذات الإنفاق الدفاعي المنخفض للغاية.

تسلم ترامب مهام رئيس الولايات المتحدة بعد حفل تنصيبه في 20 يناير، حيث أصدر مباشرة عشرات القرارات من بينها إلغاء 78 قرارا اتخذه سلفه الديمقراطي جو بايدن.