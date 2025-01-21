استقالة بن غفير ووزراء حزبه والحرب تكلف إسرائيل 150 مليار شيكل

القدس المحتلة ـ وكالات: قدم وزراء حزب «عوتسما يهوديت» بزعامة وزير الامن القومي المتطرف ايتمار بن غفير استقالاتهم صباح أمس من حكومة الاحتلال الاسرائيلي احتجاجا على إبرام صفقة التبادل، وبينت القناة 12 الإسرائيلية أن الحزب قال في بيانه: «انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف القتال، هو اتفاق استسلام لحماس».

وكلّفت الحرب على قطاع غزة، اسرائيل مبالغ طائلة تقدّر بحوالي 150 مليار شيكل، حسبما أفادت صحيفة «كالكاليست» المختصة بالشأن الاقتصادي.

وكشفت الصحيفة أن حوالي 44 مليار شيكل كانت مخصصة لدفع رواتب مجندي الاحتياط، والنفقات على الجنود. وبلغ الحد الأدنى للإنفاق الشهري لجيش الاحتلال على كل جندي احتياطي حوالي 15.000 شيكل يشمل «المنح والبدلات».

فيما قالت الصحيفة أنه منذ بداية الحرب قُتل نحو 840 جنديا وجُرح نحو 14 ألفا.