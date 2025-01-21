الجيش اللبناني يواصل انتشاره بالجنوب

بيروت ـ العُمانية: يواصل الجيش اللبناني انتشاره جنوب لبنان بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منها بالتنسيق مع اليونيفيل واللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف الحرب. وأكد الجيش اللبناني في بيان له على أنه استكمل وحداته لتعزيز التمركز في عدة بلدات جنوبية مثل عين إبل ودبل ورميش في قضاء بنت جبيل بالقطاع الغربي، وبلدتي بنت جبيل وعيناتا في القطاع الأوسط، مشيرًا إلى أن الوحدات المختصة تعمل على إجراء المسح الهندسي وفتح الطرقات ومعالجة الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة من مخلفات جيش الاحتلال. ودعت قيادة الجيش اللبناني السكان إلى عدم الاقتراب من المناطق الحدودية والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء الانتشار.

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