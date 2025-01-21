مكتب مكافحة الفساد بكوريا الجنوبية يدرس إحضار الرئيس المعزول بالقوة

سيول ـ د.ب.أ: قالت هيئة مكافحة الفساد التي تحقق بشأن فرض الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول للأحكام العرفية إنها تدرس إحضار يون لمكتبها بالقوة بسبب تكرار عدم تعاونه مع التحقيقات.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية أن مسؤولا بمكتب التحقيق في الفساد مع كبار المسؤولين أدلى بهذا التصريح خلال مؤتمر صحفي امس الاثنين، حيث قال إن يون رفض المثول للتحقيقات مرتين منذ أن تم وضعه قيد الاحتجاز الاحتياطي الأحد.

وقال المسؤول إنه على الرغم من أن المكتب لم يستثن تماما احتمالية زيارة مركز الاحتجاز لاستجواب يون هناك، فإنه يدرس إحضاره بالقوة للمكتب بسبب الحاجة الماسة للاستجواب وجها لوجه.

وقال المكتب إن يون سيبقي قيد الاحتجاز حتى الثلاثاء من الأسبوع المقبل بناء على مذكرة الاحتجاز الاحتياطي الحالي، كما يمكن تمديد فترة الاحتجاز حتى السابع من فبراير المقبل بعد موافقة المحكمة.