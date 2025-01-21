كوريا الجنوبية: القضاء يمدّد توقيف «المعزول»

سيئول ـ ا.ف.ب: مدّد القضاء الكوري الجنوبي توقيف يون سوك يول الرئيس المعزول على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية، في قرار أثار حفيظة مناصرين له سرعان ما اقتحموا مقر المحكمة.
وعمد المحتجون إلى تحطيم زجاج نوافذ المبنى الواقع في غرب سيئول قبل اقتحامه، وفق تسجيل فيديو بث مباشرة.
وعلّلت محكمة سيئول حيث مثل الرئيس المعزول، القرار بـ«تخوّف» من أن يعمد الأخير إلى «إتلاف أدلة» في تحقيق يطاله.
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