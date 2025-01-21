ترامب يوقف المساعدات الأمريكية 90 يوما.. ورويترز تصفه بـ”القرار الغامض”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 يناير 2025 04:34 مساءً - أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا بوقف مؤقت لمدة 90 يومًا لمساعدات التنمية الخارجية التي تقدمها الولايات المتحدة في انتظار تقييمات الكفاءة والاتساق مع سياسته الخارجية.

وبحسب الأمر التنفيذى الذى وقعه ترامب بعد ساعات من توليه منصبه لفترة ولاية ثانية: "يجب على جميع رؤساء الإدارات والوكالات المسؤولين عن برامج مساعدات التنمية الخارجية للولايات المتحدة إيقاف الالتزامات الجديدة وصرف أموال مساعدات التنمية على الفور".

وأشارت رويترز إلى غموض قرار ترامب، حيث لم يتضح على الفور مدى اتساع الأمر وما هي البرامج والبلدان والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية التي ستتأثر بهذه الخطوة، كما لم يكن من الواضح أيضًا ما هو التمويل الذي يمكن خفضه نظرًا لأن الكونجرس الأمريكي يحدد ميزانية الحكومة الفيدرالية الأمريكية.

ويعكس الأمر التنفيذي العودة إلى النهج الذي اتخذه ترامب خلال فترة ولايته الأولى بين عامي 2017 و 2021، فوقتها جاء إلى السلطة أولاً باقتراح خفض حوالي ثلث ميزانيات الدبلوماسية والمساعدات الأمريكية، والتي تضمنت تخفيضات حادة في تمويل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية لكن الكونجرس تصدى لمقترحات ترامب.

ثم في الاجتماع السنوي لزعماء العالم في الأمم المتحدة في عام 2018، اشتكى ترامب من أن الولايات المتحدة هي أكبر مانح للمساعدات الأجنبية، قائلا: "نقدم الجزء الأكبر لكن قلة من الناس يقدمون لنا أي شيء".

وأضاف: "لهذا السبب نلقي نظرة فاحصة على المساعدات الخارجية الأمريكية وفي المستقبل، لن نقدم المساعدات الخارجية إلا لأولئك الذين يحترموننا، وبصراحة، هم أصدقاؤنا".

وخلال هذه الفترة، ستخضع جميع البرامج لمراجعة شاملة لتقييم كفاءتها ومدى توافقها مع السياسة الأمريكية، تحت إشراف مكتب الإدارة والميزانية ويمنح القرار وزير الخارجية، بالتشاور مع مدير مكتب الإدارة والميزانية، سلطة اتخاذ القرار النهائي بشأن استمرار أو تعديل أو إيقاف كل برنامج من برامج المساعدات الخارجية.