نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- ترامب يوقف المساعدات الإنمائية الخارجية لمدة 90 يومًا لتقييم فعاليتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة مفاجئة، أمر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بوقف المساعدات الإنمائية الخارجية لمدة 90 يومًا، في انتظار تقييم فعاليتها ومدى توافقها مع السياسة الخارجية الأمريكية.

وجاء هذا القرار في إطار سلسلة من الأوامر التنفيذية التي اتخذها ترامب عند استهلال ولايته الثانية في البيت الأبيض.

تفاصيل القرار التنفيذي لترامب

أصدر الرئيس ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي بأن تتوقف جميع الإدارات والوكالات المسؤولة عن برامج المساعدات الإنمائية الخارجية الأمريكية عن الالتزامات الجديدة وصرف الأموال الخاصة بتلك المساعدات على الفور.

وهذا القرار يهدف إلى إجراء تقييم شامل حول فاعلية هذه المساعدات في تحقيق أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

ترامب يبدأ ولايته الثانية بتغييرات كبيرة

جاء هذا القرار ضمن سلسلة من القرارات التي اتخذها ترامب عقب أدائه اليمين رئيسًا للولايات المتحدة يوم الإثنين 20 يناير 2025، بعد أن عاد إلى البيت الأبيض بعد غياب 4 سنوات عقب خسارته في الانتخابات الرئاسية عام 2020 أمام الرئيس السابق، جو بايدن.

وقد تعهد ترامب في خطاب تنصيبه بمكافحة الهجرة غير الشرعية وجعلها على رأس أولوياته خلال ولايته الثانية، كما أعلن عن خطط لإعادة أمريكا إلى ما وصفه بـ "عصرها الذهبي".

تعهدات ترامب خلال ولايته الثانية

بدايةً من أول يوم في ولايته الثانية، أكد ترامب عزمه على تغيير السياسة الأمريكية بشكل جذري عن سابقتها.

ومن خلال قراراته التنفيذية، يبدو أن الرئيس يسعى إلى مراجعة الكثير من السياسات التي كانت سائدة خلال فترة حكم سلفه، جو بايدن، ليعيد توجيهها بما يتماشى مع أولوياته الوطنية.