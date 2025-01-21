العالم اليوم - جمعته منذ بدء الهدنة.. بلدية خان يونس تعلن حجم الركام

انتم الان تتابعون خبر جمعته منذ بدء الهدنة.. بلدية خان يونس تعلن حجم الركام من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 01:27 مساءً - أعلنت بلدية خان يونس، الثلاثاء، جمع ونقل 3 آلاف طن من الركام منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة .

وذكرت البلدية، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك الثلاثاء، أنه "منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ تم جمع وترحيل 3 آلاف طن ركام من الشوارع الرئيسية والشريانية بمدينة خان يونس، وذلك خلال يومين فقط".

وأشارت إلى جهود مستمرة تبذلها طواقم صناع الجمال في بلدية خان يونس جنوبي محافظات غزة بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أثناء جمع وترحيل النفايات من محيط المستشفيات الميدانية والمراكز الصحية بمدينة خان يونس.

ونشرت البلدية صورا لأعمال الصيانة وتركيب خطوط مياه جديدة في المنطقة الغربية من مدينة خان يونس، وذلك بدعم من مؤسسة "هيومنتي"، لافتة إلى أن ذلك يأتي "في إطار المساعي المبذولة للتخفيف عن كاهل شعبنا في ظل الظروف العصيبة التي خلفها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".