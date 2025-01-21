عاجل:- دونالد ترامب يبدأ ولايته الثانية في البيت الأبيض بإصدار أوامر تنفيذية جديدة

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أحمد جودة - القاهرة - بدأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ولايته الثانية في البيت الأبيض يوم الإثنين، 21 يناير 2025، بإصدار سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تضمن تحولات شاملة عن سياسات سلفه، جو بايدن.

ترامب يؤدي اليمين الدستورية ويعود للبيت الأبيض بعد 4 سنوات من الغياب

أدى ترامب اليمين رئيسًا للولايات المتحدة في حفل تنصيبه أمس، ليعود إلى البيت الأبيض بعد غياب دام 4 سنوات إثر خسارته في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 أمام الرئيس السابق، جو بايدن.

انتهت فترة ولاية بايدن أمس، ليبدأ ترامب فترته الرئاسية الثانية.

أولويات ترامب في ولايته الثانية

في خطاب تنصيبه، تعهد ترامب ببذل جهوده لإنقاذ أمريكا من "سنوات من الانحدار"، مشيرًا إلى أن مكافحة الهجرة غير الشرعية ستكون على رأس أولوياته في الفترة المقبلة.

ترامب يوقع أوامر تنفيذية للانسحاب من منظمة الصحة العالمية

في خطوة مفاجئة، بدأ ترامب ولايته الثانية بسلسلة من القرارات التنفيذية، التي تضمنت الانسحاب من منظمة الصحة العالمية، وكان ترامب قد هاجم المنظمة في الماضي بسبب طريقة تعاملها مع وباء كوفيد-19.

خلال توقيعه الأمر التنفيذي في البيت الأبيض، أشار ترامب إلى أن المنظمة فشلت في التصرف باستقلالية بعيدًا عن التأثير السياسي لأعضائها، مؤكدًا أن الولايات المتحدة كانت تدفع مبالغ ضخمة للمنظمة دون أن تحصل على تعويض مناسب مقارنة بالدول الكبرى مثل الصين.