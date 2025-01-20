نيبينزيا: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خطوة نحو سلام مستدام

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أحمد جودة - القاهرة - أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، على أهمية اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" في غزة، معربا عن أمله في أن يكون الاتفاق خطوة نحو سلام مستدام.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها نيبينزيا في جلسة مجلس الأمن الدولي حول القضية الفلسطينية، حيث قال: "لا يمكننا نسيان الثمن الباهظ الذي دفعه سكان القطاع بأرواحهم خلال هذه الأشهر. فخلال 15 شهرا من العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، قُتل ما لا يقل عن 47 ألف مدني فلسطيني. مثل هذه الخسائر لم يشهدها سكان مدنيون منذ الحرب العالمية الثانية".

وأشار نيبينزيا إلى أن كل محاولة من مجلس الأمن لاعتماد قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار الفوري كان يتم إحباطها من قبل واشنطن، قائلا: "قامت الولايات المتحدة بكل ما في وسعها لمنع مجلس الأمن من عرقلة أفعال إسرائيل على الأرض، مستشهدة بما تسميه دبلوماسيتها الصامتة".

وشدد المندوب الروسي على أن تنفيذ صيغة "حل الدولتين"، التي أقرتها قرارات الأمم المتحدة، يظل الطريق الوحيد لتحقيق سلام مستدام في المنطقة. كما أكد على أهمية وقف بناء مستوطنات إسرائيلية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعا نيبينزيا إلى أن "يقف العالم دفاعًا عن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه، ودعمًا للمبادرات التي تهدف إلى توفير وصول آمن وغير معوق للمساعدات الإنسانية وإعادة إطلاق المفاوضات على أساس القانون الدولي".

وأكد أن روسيا ستواصل مراقبة تنفيذ شروط الاتفاقية بدقة ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية سلمية