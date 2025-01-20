نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يتجاهل ذكر روسيا وأوكرانيا في خطاب تنصيبه رغم وعوده السابقة بوقف الصراع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لم يذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روسيا أو أوكرانيا ولو لمرة واحدة في خطاب تنصيبه الذي استمر نحو نصف ساعة، رغم وعوده المتكررة بوقف الصراع بين البلدين قبل توليه المنصب.

وخلال الخطاب، وعد ترامب بإصدار سلسلة من الأوامر التنفيذية، بما في ذلك فرض حالة طوارئ وطنية بسبب الوضع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

كما أكد أن قوة الولايات المتحدة ستوقف جميع الحروب وتجلب روحا جديدة من الوحدة إلى العالم، لكنه تجنب ذكر أوكرانيا أو روسيا، ولم يتطرق إلى القيادة الروسية.

يذكر أن ترامب كان قد صرح سابقا بأن الصراع في أوكرانيا لم يكن ليبدأ لو كان هو رئيس الولايات المتحدة بدلا من جو بايدن.

وأكد خلال حملته الانتخابية أنه في حال إعادة انتخابه رئيسا للبلاد، يعتزم تحقيق تسوية للصراع بين روسيا وأوكرانيا في غضون 24 ساعة فقط.

وفي السياق ذاته، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة تنصيبه، وأكد انفتاح موسكو على الحوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن أوكرانيا.

وشدد بوتين على أن روسيا "لم ترفض الحوار مطلقا، وكنا دوما على استعداد للحفاظ على علاقات تعاون سلسة مع أي إدارة أمريكية. وقد تحدثت عن هذا الأمر مرارا".

وأضاف: "ننطلق من حقيقة أن الحوار سيتم على أساس المساواة والاحترام المتبادل، مع الأخذ في الاعتبار الدور المهم الذي تلعبه البلدان في عدد من القضايا الرئيسية المدرجة على الأجندة الدولية، بما في ذلك تعزيز الاستقرار الاستراتيجي والأمن