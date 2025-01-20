نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام: ترامب يعتزم تقييد حصول أطفال المهاجرين غير الشرعيين على الجنسية الأمريكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعتزم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب خلال الساعات المقبلة توقيع أمر تنفيذي يقيد منح الجنسية الأمريكية بالولادة.

وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء نقلا عن مصدر أن "الحكومة الفيدرالية لن تعترف بحق المواطنة في الولايات المتحدة لأطفال المهاجرين غير المسجلين".

وأضاف المصدر: "كما سنشدد إجراءات ملاحقة المهاجرين غير المسجلين".

في أواخر ديسمبر 2024، ذكرت شبكة "CNN"، نقلا عن مصادر، أن فريق ترامب كان يدرس خيارات مختلفة لإنهاء حق المواطنة بالولادة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق الجمهوري لا يستبعد إمكانية تشديد قواعد إصدار التأشيرات السياحية لمكافحة "سياحة الولادة".

وأشارت الشبكة إلى أن وزارة الخارجية قد تمنع "إصدار جوازات سفر للأطفال إذا لم يكن لدى والديهم وثائق