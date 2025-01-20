نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إغلاق مفاعل نووي في بلجيكا بسبب عطل في مضخة التوزيع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أغلقت السلطات البلجيكية مفاعلا نوويا في محطة تيهانج النووية بسبب عطل في مضخة التوزيع

وذكرت الشركة المشغلة للمفاعل "انجي" أن لا خطر على البشر أو البيئة، مضيفة أن أمن الإمدادات مصان، كما أشارت إلى أن المضخة تقع في جزء غير نووي من المفاعل.

ويتم الآن إجراء تحقيق لمعرفة سبب العطل.

جدير بالذكر أن أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي قضت عام 2019 بأن بلجيكا خرقت قانون الاتحاد الأوروبي من خلال عدم إجراء التقييمات البيئية اللازمة قبل تمديد عمر المفاعلين دويل 1 و2، وقالت إن إغلاقهما ليس ضروريا