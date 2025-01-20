العالم اليوم - تحذير أمني لبناني من "فخ الموساد" على فيسبوك

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 02:22 مساءً - حذر الأمن العام اللبناني، الإثنين، من مخاطر التفاعل مع صفحة تابعة للموساد الإسرائيلي على موقع فيسبوك.

وقالت المديرية العامة للأمن العام، في بيان صحفي أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، إنها "تُحذّر المواطنين من مخاطر التفاعل مع صفحة سوا على موقع فيسبوك، كونه من المرجح أنها عائدة للموساد الإسرائيلي". وأضافت أن الصفحة "تهدف إلى تجنيد المواطنين اللبنانيين للعمل لصالحهم".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر تحذير أمني لبناني من "فخ الموساد" على فيسبوك .. في رعاية الله وحفظة