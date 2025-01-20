العالم اليوم - سوريا.. افتتاح مركز تسوية لعناصر النظام السابق في السويداء

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 02:22 مساءً - أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا افتتاح مركز تسوية لعناصر النظام السابق في محافظة السويداء في جنوب البلاد.

وقالت إدارة العمليات العسكرية في بيان نشرته الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، الإثنين، إنه تم تحديد مكان مركز التسوية في المركز الثقافي بمدينة السويداء، بالقرب ‏من الملعب البلدي.‏

وبينت الإدارة أنه انطلاقاً من ذلك يتوجب الإسراع في التسوية وتسليم السلاح والسيارات وجميع الممتلكات العامة، من أجهزة إلكترونية وغيرها، قبل فوات الأوان.

وكانت إدارة العمليات العسكرية فتحت مراكز تسوية في محافظات دمشق وحلب وحماة وحمص وطرطوس ودير الزور لتسوية أوضاع العسكريين والأمنيين من النظام السابق.