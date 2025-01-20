أوكرانيا تسقط 93 مسيّرة روسية

أوكرانيا تسقط 93 مسيّرة روسيةأعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم أن دفاعاتها الجوية أسقطت 93 من أصل 141 طائرة مسيرة روسية خلال الليل.

وذكرت القوات الجوية، أن 47 من تلك الطائرات "فقدت"، وأن اثنتين منها قد عادتا إلى روسيا.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومات دفاعها الجوي اعترضت ودمرت خلال الليلة الماضية، 31 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من تدمير 14 طائرة فوق مقاطعة بريانسك، و3 فوق مقاطعة كورسك، و6 فوق مقاطعة كالوغا، بالإضافة إلى 2 فوق مقاطعة ريازان، و3 فوق مقاطعة بيلغورود، وطائرتين فوق مقاطعة أوريول، وواحدة فوق أراضي جمهورية تتارستان.

يشار إلى أنه منذ بداية الصراع بين روسيا وأوكرانيا في فبراير 2022، تتبادل كل منها بشكل شبه يومي إعلان إسقاط بعض الطائرات المسيرة.