العالم اليوم - أسهم أوروبا ترتفع بدعم من قطاعي البنوك والتكنولوجيا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 12:25 مساءً - شهدت الأسهم الأوروبية ارتفاعا، في مستهل تعاملات الاثنين، بدعم من قطاعي البنوك والتكنولوجيا، مع ترقب المستثمرين لتنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0813 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفع أكثر من اثنين بالمئة خلال الأسبوع الماضي، بحسب بيانات وكالة "رويترز".

وسوق الأسهم الأميركية مغلقة اليوم بمناسبة يوم مارتن لوثر كينغ، مما جعل التداول أقل من المعتاد.

وسيؤدي دونالد ترامب اليمين رئيسا للولايات المتحدة في الساعة 1200 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1700 بتوقيت غرينتش) في حدث مرتقب عالميا بشكل كبير مع تركيز المستثمرين على سياسات ترامب، بما في ذلك الرسوم التجارية، والتي من المتوقع أن تبقي الأسواق متقلبة في الأيام المقبلة.

ويشهد هذا الأسبوع حدثا كبيرا آخر أيضا هو التجمع السنوي لقادة السياسة والأعمال والمال في العالم في (المنتدى الاقتصادي العالمي) في مدينة دافوس بسويسرا.

ومن بين الأسهم الفردية تراجع سهم سيمنس للطاقة 1.8 بالمئة إذ أشار المتعاملون إلى خفض توصية يو.بي.إس بشأنه إلى "بيع".

وصعد سهم شركة بيليمو القابضة 2.6 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة السويسرية المتخصصة في حلول التدفئة والتهوية عن إيرادات سنوية تفوق توقعات السوق.