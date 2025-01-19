العالم اليوم - لوس أنجلوس على موعد مع "رياح خطيرة" قد تجدد الحرائق

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 يناير 2025 03:25 مساءً - قال خبراء الأرصاد، يوم الأحد، إن الرياح الخطيرة المتوقع أن تضرب لوس انجلوس الأسبوع المقبل يمكن أن تعيد اشتعال الحرائق المدمرة، التي تسببت في وقوع دمار على الساحل الغربي الأميركي لنحو أسبوعين.

وتوقعت هيئة الأرصاد الوطنية في لوس انجلوس أن تضرب " رياح سانتا نا مدمرة و طقس سيئ " المدينة، يوم الاثنين حتى يوم الثلاثاء، حيث ستصل سرعة الرياح إلى 80 ميلا في الساعة (130 كيلومترا في الساعة).

وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي قال فيه رجال الإطفاء أنهم يحرزون تقدما في جهودهم لاحتواء حرائق باليساديس وإيتون في ظل انخفاض درجات الحرارة وانحسار الرياح.

وقد لقى ما لا يقل عن 27 شخصا حتفهم منذ بدء اندلاع الحرائق في السابع من يناير الحالي، التي دمرت وألحقت الضرر بأكثر من 12000 منشأة في أحياء مختلفة.

ومازال هناك عدة أشخاص في عداد المفقودين.