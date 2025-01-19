العالم اليوم - أميركا.. مستخدمون يلجأون لبرامج "VPN" بعد حظر "تيك توك"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 يناير 2025 03:25 مساءً - في محاولة لتفادي الحظر الذي بدأ على تطبيق "تيك توك" في أميركا، اعتبارا من اليوم الأحد، لجأ مستخدمون إلى برامج الـ"VPN"، فيما تحول بعض المستخدمين الآخرين إلى منصات بديلة مثل "ريد نوت" و"إكس".

وقالت "نورد في.بي.إن"، وهي شركة شهيرة تقدم خدمات الشبكات الافتراضية الخاصة التي تسمح للمستخدمين بالاتصال بالإنترنت عبر خوادم مختلفة حول العالم، إنها "تواجه صعوبات فنية مؤقتة"، بحسب ما نقلته رويترز.

وتتيح مثل هذه الشبكات للمستخدمين التغلب على الحظر المفروض على تطبيقات ومواقع في بعض المناطق.

ووفقا لغوغل تريندز ارتفعت عمليات البحث على خدمات الشبكات الافتراضية الخاصة في الدقائق التي أعقبت إغلاق تيك توك في الولايات المتحدة.

وكان تطبيق تيك توك توقف عن العمل في الولايات المتحدة مساء أمس السبت ولم يعد متوفرا على متاجر أبل وغوغل على الإنترنت قبل تطبيق قانون ينص على إغلاق المنصة التي يستخدمها 170 مليون أيمركي، اعبتارا من اليوم الأحد.

ودفع الغموض بشأن مستقبل التطبيق المستخدمين، ومعظمهم من الشباب، إلى البحث عن بدائل ومنها "ريد نوت" ومقرها الصين. كما شهدت أسهم ميتا وسناب شات ارتفاعا هذا الشهر قبل الحظر، إذ راهن المستثمرون على تدفق المستخدمين وإيرادات الإعلانات.

وبعد دقائق من إغلاق تيك توك في الولايات المتحدة، تحول بعض المستخدمين إلى منصة إكس التابعة للملياردير إيلون ماسك.

ترامب.. هل ينقذ "تيك توك"؟

قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أمس السبت، إنه سيمنح "على الأرجح" تيك توك مهلة لمدة 90 يوما من الحظر المحتمل بعد توليه منصبه غدا الاثنين، وهو تعهد أشارت إليه الشركة في إشعار لمستخدمي التطبيق.

وجاء في الإشعار الذي ظهر للمستخدمين مساء أمس السبت "جرى إقرار قانون يحظر تيك توك في الولايات المتحدة. وللأسف لا يمكنكم استخدام تيك توك في الوقت الحالي. نحن محظوظون لأن الرئيس ترامب أشار إلى أنه سيعمل معنا على إيجاد حل لإعادة تيك توك بمجرد توليه منصبه. انتظرونا".

ولم تحظر الولايات المتحدة منصة تواصل اجتماعي كبيرة من قبل. ويمنح القانون الذي أقره الكونغرس بأغلبية ساحقة إدارة ترامب الجديدة سلطة واسعة لحظر تطبيقات أخرى مملوكة لشركات صينية أو الدفع لبيعها.

وأصبحت منصات أخرى مملوكة لشركة بايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك، ومن بينها تطبيق تحرير الفيديو (كاب كت) وتطبيق التواصل الاجتماعي (ليمون8)، غير متاحة على متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة منذ أمس السبت.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة (إن.بي.سي) "تمديد 90 يوما هو شيء سيتم على الأرجح، لأنه مناسب... وإذا قررت القيام بذلك، فمن المحتمل أن أعلن عنه يوم الاثنين".

وحذرت شركة تيك توك يوم الجمعة من أنها ستوقف تطبيقها في الولايات المتحدة، الأحد، ما لم تقدم إدارة الرئيس جو بايدن ضمانات لشركات مثل أبل وغوغل بأنها لن تواجه إجراءات قانونية عندما يدخل الحظر حيز التنفيذ.

وبموجب قانون صدر العام الماضي وأيدته المحكمة العليا بالإجماع يوم الجمعة، كان أمام المنصة مهلة حتى اليوم الأحد لقطع العلاقات مع الشركة الأم الصينية بايت دانس أو إغلاق عملياتها في الولايات المتحدة لإنهاء المخاوف بشأن تهديدها للأمن القومي.

وأكد البيت الأبيض أمس السبت أن الأمر متروك لإدارة ترامب لاتخاذ الإجراءات.

وقالت كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان "لا نرى أي سبب يدعو تيك توك أو الشركات الأخرى لاتخاذ إجراءات في الأيام القليلة المقبلة قبل تولي إدارة ترامب يوم الاثنين".

واتهمت السفارة الصينية في واشنطن يوم الجمعة الولايات المتحدة باستخدام سلطة الدولة غير العادلة لقمع تيك توك. وقال متحدث باسم السفارة "ستتخذ الصين جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بقوة".