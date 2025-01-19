هيئة البث: إسرائيل تسلمت أسماء المحتجزات المقرر الإفراج عنهن

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 يناير 2025 10:35 صباحاً - أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بتسلم إسرائيل قائمة بأسماء المحتجزين المقرر الإفراج عنهم في إطار الدفعة الأولى من المرحلة الأولى لاتفاق وقف النار الذي تأخر دخوله حيز التنفيذ بعدما كان من المقرر أن يبدأ عند الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (كان) إن إسرائيل استلمت أسماء المحتجزات الثلاثة المقرر الإفراج عنهم اليوم الأحد، وذلك نقلا عن أحد المصادر المطلعة على التفاصيل.

ولفتت إلى أن القائمة نقلت للوسطاء، بينما لم تعلن إسرائيل رسميا حتى الان تسلم القائمة.

وكانت وكالة «فرانس برس» قد نقلت ، في وقت سابق، عن قيادي في حركة حماس، الأحد، قوله إن سيتم تسليم قائمة تضم أسماء المحتجزين «في أي لحظة»، وذلك بعد تأخر دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والذي كان من المقرر أن يبدأ صباح اليوم.

وقال القيادي وهو عضو مشارك في مفاوضات وقف إطلاق النار في الدوحة لفرانس برس «نؤكد أنه في أي لحظة سيتم تسليم الأسماء الثلاثة ربما هم من المجندات أو مدنيات» موضحا أن «تعقيدات الوضع الميداني واستمرار القصف الإسرائيلي أدى لتأخير تسليم الأسماء، لكن الاتصالات مستمرة على مدار اللحظة مع الوسطاء القطريين والمصريين لضمان تنفيذ الاتفاق».

وكانت حركة حماس قد أعلنت في وقت سابق من صباح الأحد، تأخر تسليم أسماء المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم في الدفعة الأولى بموجب الاتفاق.

وقالت حماس، في بيان، إن الحركة «تؤكد التزامها ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، وتشير إلى أن تأخر تسليم الأسماء التي سيتم إطلاق سراحها في الدفعة الأولى لأسباب فنية ميدانية».

من جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، دانيال هغاري، إن الجيش سيواصل هجماته على قطاع غزة، طالما أن حماس لا تفي بالتزاماتها، بحد زعمه.

وأضاف هغاري، في كلمة، أنه خلافاً للاتفاق، لم تسلم حركة حماس قائمة بأسماء المحتجزات الثلاث قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ، زاعما: «نتطلع إلى تنفيذ الاتفاق وحتى صباح اليوم حماس لم تفي بالتزاماتها».

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن «وقف إطلاق النار في غزة لن يبدأ في الموعد المقرر ما لم تقدم حماس قائمة بأسماء المحتجزات الثلاث» اللاتي من المفترض الإفراج عنهن اليوم في إطار صفقة التبادل.

وذكر المكتب: «أصدر رئيس الوزراء تعليمات للجيش بأن وقف إطلاق النار الذي من المفترض أن يبدأ سريانه في 08:30 صباحا لن يبدأ حتى تتسلم إسرائيل قائمة المحتجزين الذين سيطلق سراحهم والتي تعهدت حماس بتقديمها».

وكان من المفترض أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ في تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الأحد، (06:30 بتوقيت غرينتش)، وذلك بعد أن وافقت الحكومة الإسرائيلية بشكل نهائي على الاتفاق.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة مصرية قطرية أميركية، على هدنة مكونة من 3 مراحل، تبدأ الأولى صباح اليوم الأحد، وتستمر لمدة 6 أسابيع، بحسب وزارة الخارجية القطرية.

وينص الاتفاق في مرحلته الأولى التي تمتد ستة أسابيع على الإفراج عن 33 محتجزًا في غزة، مقابل إفراج إسرائيل عن 737 أسيرًا فلسطينيًا، وفق ما أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية السبت.

من جهتها، أعلنت مصر، التي تؤدي دور الوساطة في التهدئة بين إسرائيل وحماس، أن إسرائيل ستطلق أكثر من 1890 فلسطينيًا معتقلًا لديها، مقابل الإفراج عن 33 رهينة إسرائيلية في المرحلة الأولى من الهدنة.

وبحسب الرئيس الأميركي جو بايدن، فإن المرحلة الأولى تتضمن أيضًا انسحابًا إسرائيليًا من المناطق المكتظة بالسكان في غزة، وزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع، الذي تقول الأمم المتحدة إنه مهدد بمجاعة.

وأعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أمس أنه «تم الاتفاق على نفاذ 600 شاحنة يوميًا» إلى داخل غزة، بينها «50 شاحنة للوقود».

وخلال المرحلة الأولى، سيجري التفاوض على ترتيبات المرحلة الثانية لوضع «حد نهائي للحرب»، بحسب ما قال رئيس الوزراء القطري محمّد بن عبد الرحمن آل ثاني.

ويفترض أن تتيح المرحلة الثانية الإفراج عن بقية المحتجزين، حسبما أوضح بايدن. أما المرحلة الثالثة والأخيرة، فستُكرس لإعادة بناء غزة وإعادة رفات المحتجزين الذين قتلهم الاحتلال في غاراته على القطاع خلال احتجازهم.