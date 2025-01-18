روسيا تدمر 46 مسيرة أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنّ منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمّرت 46 طائرة مسيّرة فوق عدة مناطق خلال الليل.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمّرت 46 طائرة من دون طيار أوكرانية".
وفي التفاصيل: "تمّ تدمير 18 طائرة مسيّرة فوق أراضي منطقة بريانسك، و11 فوق أراضي منطقة كورسك، وسبع مسيّرات فوق أراضي منطقة كالوغا وخمس فوق أراضي منطقة تولا، وثلاث طائرات من دون طيّار فوق أراضي منطقة بيلغورود، وطائرتين من دون طيار فوق أراضي منطقة فورونيج".
واليوم السبت، قال حاكم مقاطعة كالوغا الروسية فلاديسلاف شابشا في بيان عبر تطبيق "تليغرام": "دمّرت قوات الدفاع الجوي الليلة الماضية سبع طائرات من دون طيّار في منطقة كيروفسكي.. سقطت إحدى الطائرات من دون طيّار على مبنى غير مأهول. وتعمل خدمات الإنقاذ على إخماد الحريق الناجم عن ذلك".
وأشار شابشا إلى أنّ فرق الطوارئ تعمل في موقع الحادث، ولا يوجد ضحايا نتيجة الهجوم.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أكدت سابقاً أنّ قوات الدفاع الجوي التابعة لها "دمّرت 27 مسيّرة أوكرانية فوق المناطق الروسية"، واستهدفت منشآت حيوية في أوكرانيا.
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