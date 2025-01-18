العالم اليوم - فيديو.. عملية طعن في تل أبيب ومقتل المنفذ

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 يناير 2025 06:25 مساءً - قالت مصادر إسرائيلية أن حادث طعن وقع في شارع ليفونتين في تل أبيب، السبت، أسفر عن إصابة مواطن ومقتل المنفذ.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن منفذ عملية الطعن هو صلاح يحيى من طولكرم، و"دخل إسرائيل بطريقة غير شرعية"، ويبلغ من العمر 19 عاما.

ونقلت عن قائد الشرطة قوله إن الشاباك بحقق في عملة الطعن وكاميرات المراقبة تظهر أن المنفذ تصرف منفردا.

وقال إيتاي أتياس، أحد المسعفين من مكان الحادث، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية: "وصلنا إلى مكان الحادث بقوات كبيرة بسرعة ولاحظنا رجلا ملقى على الطريق، واعيا تماما ويعاني من جرح طعنة في الجزء العلوي من جسده. لقد أنقذناه على الفور، وقمنا بإدخاله إلى وحدة العناية المركزة".

وأوضحت الشرطة أنها أرسلت عددا كبيرا من الضباط إلى مكان الحادث.